محمد اللبان: التصوير دراسة ومهارة معًا

الثلاثاء 14/يونيو/2022 - 05:59 م

أكد المصور محمد اللبان أنه بدأ تعلم التصوير منذ الصغر، واجهته الكثير من المشكلات، ولكن تغلب عليها بمساعدة أصدقائه، وتوفير الاستديوهات وأدوات التصوير له، وظل يعافر حتى وصل لمبتغاه وأصبح مبدعًا في فن التصوير، موضحًا أن التصوير هواية ودراسة معًا لأنه من الممكن أن يتعلم أي شخص كيفية التصوير ولكن من الصعب أن يبدع فيه إلا إذا كان محبًا وعاشقًا له، وتختلف رؤية كل شخص عن الآخر

وأضاف: "يستطيع أي شخص أن يتقن التصوير ويتعلمه ولكن من الصعب أن يبدع فيه" بهذه الكلمات بدأ حديثه عن فن الرسم والتصوير، موضحًا أن الإبداع يأتي عندما تجتمع الموهبة مع الدراسة في آن واحد، والاستمرارية في ممارسة تلك الهواية.

وشدد على أن دراسة التصوير لها أهمية كبيرة جدا، وتجعل المصور قادرًا على اختيار الزاوية الصحيحة، وتفادي الأخطاء التي يقع بها كثيرًا من هواة التصوير.

اللبان هو طالب، يبلغ من العمر 20عامًا، من مواليد محافظة دمياط، يهوى التصوير منذ نعومة أظافره، وعندما وصل للمرحلة الإعدادية حصل على كاميرا وبدأ في ممارسة هوايته، ولكن سرعان ما اضطر لبيعها لظروفه المادية، وأخذ يؤجر كاميرات ليكمل ممارسة هوايته التي لم تكن لها أي علاقة بدراسته.