"العزاوي": هجوم أربيل الأخير محاولة بائسة لمدعي "المقاومة"

الجمعة 10/يونيو/2022 - 10:19 ص

قال رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، الدكتور رائد العزاوي، ان هناك محاولة للاخلال بالامن في العراق واظهار الحكومة على انها عاجزة عبر تكرار الهجمات على مدينة أربيل شمال العراق وهذا غير صحيح .

واشار العزاوي في حوار له على قناة العربية الحدث الإخبارية، إن إيران وسلاح من يدعي "المقاومة " تتخذ إسرائيل شماعة بزعمها أنها استهدفت إسرائيليا بالعراق.

وهذا الكلام عار عن الصحة حيث ان الهجمات تستهدف اعيان مدنية، بينما الهجوم الاخير الذي ادعت ايران انه استهدف ضابطا اسرائيليا "تبين أن هذا الشخص نفسه كانت قد استهدفته في عام 2020" وهو ما يدل على زيف وكذب تلك الادعاءات ومحاولة لاظهار ايران على انها قادرة على الرد بعد مقتل العديد من علمائها وضباطها في الحرس الثوري.

وبين العزاوي ان ايران واذرعها في المنطقة قد كشف الشارع في العالم انهم مدعون ويستخدمون هذا الادعاء لاغراض دعائية ليس الا.

وأردف قائلا: "بدأ الشارع ينظر إليهم كالذي يتحدث أكثر مما يفعل وأفعالة غير مجدية وغير نافعة".

وأضاف أن "إيران كشفت ظهرها في انتخابات العراق وخسر حلفاءها قوتهم، وفي لبنان نجاح الشعب اللبناني في الانتخابات الاخيرة، وفي اليمن هناك صحوة كبيرة لمواجهة ومحاربة الفكر الحوثي، وفي سوريا أيضا خسرت ايران مشروعها وفي العالم أجمع ايران فقدت الكثير من احترام المجتمع الدولي.