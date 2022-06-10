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الجمعة 10 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم
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الأخبار

وفاة عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الأسبق عن عمر يناهز 61 عاما

المهندس عمرو نصار،
المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة الأسبق
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توفي منذ قليل المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، عن عمر يناهز 61 عاما. 

ويعد "نصار" واحدا من أهم رموز الصناعة في مصر والذي شغل الكثير من المناصب الرسمية والخاصة والتي أهلته لتولي حقيبة من أهم الحقائب الاقتصادية في مصر وهي حقيبة "الصناعة والتجارة الخارجية". 

ولد عمرو نصار في محافظة القاهرة فى 28 أكتوبر عام 1961، ودرس بمدرسة الجزيرة للغات وتخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1985. 

شغل "نصار" منصب نائب رئيس الاتحاد العالمى للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمدة 6 سنوات أي 3 دورات متتالية من 2008 إلى 2014.

وكان وزير التجارة والصناعة الأسبق، على رأس الصناع الذين ساهموا في تصدير الأتوبيسات المصرية لإنجلترا.

 كما شغل المهندس عمرو نصار منصب الأمين العام للمجلس التصديرى للسلع الهندسية حتى يناير 2012 .

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وفاة عمرو نصار وزير التجارة الاسبق عمرو نصار الاتحاد العالمى للمواصلات