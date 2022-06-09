‏‏شاب برتغالي لـ "مو صلاح":" نفسي أقابلك وأكلمك"

الخميس 09/يونيو/2022 - 09:04 م

"بموت فى محمد صلاح وحلمى انى أشوفه واتكلم معه"، بهذه الكلمات عبر "بيدرو سانتوس" الشاب البرتغالي عن حبه وعشق بالفرعون المصري محمد صلاح.

وتمنى " بيدرو سانتوس"، الذي يعيش ويعمل في لندن بمطعم "إيزابيل ماي فير"، ويبلغ من العمر ٢٦ سنة، مقابلة نجم ليفربول محمد صلاح، أو التحدث معه عبر الهاتف، للتعبير له عن حبه وإعجابه برحلته ومشواره الكروي وما حققه من إنجازات، معتبرا أن "مو صلاح" أفضل لاعب في العالم، ويستحق الفوز بكل الجوائز، وأنه بلا منافس في المستطيل الأخضر، فموهبته تفوق وتتميز وتتربع في قلوب الملايين.

وليست هذه رسالة الحب الأولى للفرعون المصري، بل عبر الجمهور عن حبهم بـ "مو صلاح" بأساليب كثيرة، كان آخرها صورة لطفل في مدرجات آنفيلد انتشرت بشكل موسع، وهو يوجه رسالة خاصة للنجم محمد صلاح، يقول فيها:" صلاح "أبي بطل لكن محمد صلاح ملك".