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الخميس 09 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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إيهاب جلال يجتمع بلاعبي الفراعنة قبل مباراة إثيوبيا

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اجتمع إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بلاعبي الفريق فى فندق الإقامة وقبل التوجه إلى استاد بينجو  الدولي استعدادا لمواجهة منتخب اثيوبيا خلال ساعات، ضمن مباراة الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة الي بطولة امم افريقيا ٢٠٢٣ المقرر اقامتها بكرت ديفوار.

كما شدد جلال علي تحقيق الفوز لاسعاد الشعب المصرى في مباراة اليوم امام أثيوبيا لتكون بداية قوية للفراعنة مع المدير الفني الجديد.

وكان قد التقى منتخبا مصر وإثيوبيا 17 مرة، فاز الفراعنة 13 مرة فيما انتهت مباراتان بالتعادل، بينما فاز منتخب إثيوبيا مرتين وسجل منتخب مصر 56 هدفا وسجل منتخب إثيوبيا 14 هدفا.

وتوج منتخب مصر بأول لقب أفريقي على حساب إثيوبيا في 57 في حين توج إثيوبيا بلقبه الوحيد على حساب مصر عام 62 .

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منتخب مصر إثيوبيا