الجنايات تلزم متهمي فض اعتصام النهضة بدفع 39 مليون جنيه لحديقتي الأورمان والحيوان

الخميس 09/يونيو/2022 - 03:24 م

أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قرار بإلزام المتهمين المحكوم عليهم بالسجن ١٥ سنة في قضية أحداث فض اعتصام النهضة بدفع مبلغ قدره 137085 جنيها لحديقة الحيوان، ومبلغ 2972375 ألف جنيه لحديقة الأورمان، ومبلغ 10903061 جنيها لمحافظة الجيزة، ومبلغ 25788721 جنيها لكلية الهندسة بجامعة القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

والمتهمين هم: عبد الحميد ناصر عبد الحميد، أبو زيد أحمد أبو زيد، حسين معتمد، عمرو نصر محمد، محمد نجيب حسين، أيمن أحمد عبد الفتاح، إبراهيم يوسف إبراهيم، أحمد أبو ستيت، جمعة عبد الوهاب محمود، محمد عبد الرحمن كامل، سعيد صلاح على، على عبده على، محمود عبد الحافظ علي، جمال محمود سيد، على حسن محمد، إسلام محمد أحمد، محمود فراج عبد العاطي، سعودى فاروق فهيم، والصادر بحقهم حق البراءة هم: مهنى فاروق حامد، محمد عبد الستار سيد، عبد السلام عطية عبد العاطي، أحمد عمرو تونى، عبد الناصر حسن حسين.

وعقدت الجلسة برئاسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق حيث قاموا بقيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة، وعاقبت المحكمة المتهمين بتاريخ 9 يناير 2018، بالسجن المؤبد لـ23 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 213 متهما، والبراءة لـ 109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهما، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.