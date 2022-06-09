اللواء إبراهيم فلاح رئيس نادي ديرب نجم: أنا ديكتاتور في الحق.. والخطيب الشخصية الأقوى على الساحة الرياضية

الخميس 09/يونيو/2022 - 07:40 م

وأنت هنا في مدينة ديرب نجم، تبحث عن موطن للرياضة سيكون أمامك خيارا واحدا لا ثاني له، يعرفه الجميع بالنادي الرياضي والإجتماعي والذي يجلس علي قمة الهرم الإداري به رجل بمفاهيم ومقومات خاصة استمدها من شخصيته العسكرية، حيث أن قطار نجاحاته لا يتوقف في محطة، ولكنه يؤمن بفلسفة استراحة المحارب حتي يعبر إلي محطة جديدة من النجاح، لاغيا من قاموسه الشخصي كل الإشارات المؤدية إلي الفشل أو الإحباط، الأمر الذي جعله مثل أعلي وقبلة لكل الطامحين في الحياة والعمل.

ولأن نادي ديرب نجم له مكانة وتاريخ خاص لدي عشاق الرياضة في هذه المدينة وهو الأمر الذي يجعل من رئيسه في محور إهتمام الجميع سواء كان معارض أو مؤيد مما جعل من اللواء إبراهيم فلاح للعمل بثلاث رئات حتي يحقق طموح الجماهير في النواحي الرياضية والإجتماعية والتربوية، خاصة أنه ينتهج فكر يقوم علي أن التربية وتعليم السلوك الحضاري من أهم الرسائل التي يقدمها النادي ليكون مسار موازي لدور الأسرة في تعليم وتربية الأبناء إضافة إلي التدريبات الرياضية لحصد البطولات الألقاب والتحلي بالروح الرياضية ونبذ الأفكار التنافسية التي تولد العنف وغيرها من المفاهيم الخاصة في الإدارة الرياضية والتي نعرفها من حواره التالي معنا:-

- في البداية متي بدأت علاقتك بالرياضة عموما وكيف التحقت بالعمل الإداري فيها ؟

علاقتي بالرياضة علي صعيد الممارسة جاءت من طبيعة عملي كضابط بالقوات المسلحة حيث أن عملي كضابط إستطلاع يتطلب وجود لياقة بدنية عالية نتيجة ممارسة للرياضة بصفة عامة إضافة إلي إهتمامي عندما كنت قائد للسرية بتكوين فريق لكرة القدم والتنس والكرة الطائرة من أبناء السرية ولكن فيما يخص إلتحاقي بالعمل الإداري الرياضي جاءت في عام 97 عندما تعرض نادي ديرب نجم لضائقة مالية فلجأ لي أعضاء مجلس الإدارة برئاسة المرحوم المهندس علي الجكل.

- هل توقفت علاقتك بالإدارة الرياضية عند مرحلة الرئاسة الشرفية لنادي ديرب نجم ؟

لم تتوقف بل كانت البداية إلا أنه خلال سفري خارج البلاد وارتباطي بأعمال خاصة بعدت فترة عن النادي وفي عام 2017 طالبني عدد من أبناء النادي المهتمين بأمر الكيان بالترشح علي مقعد الرئاسة وقبلت بشرط أن يكون الأمر بالتزيكة وتمكنت من حسم مقعد الرئيس وعمل معي مجلس إدارة محترم وواعي ساعدني في تطوير النادي الذي ظل لمدة 50 عاما مغلقا علي نشاط كرة القدم.

- إلي أي من مدارس الإدارة الرياضية تنتمي فكريا ومن رئيس النادي الذي يعجبك قراراته ؟

العمل في إدارة النوادي الرياضية أو مؤسسة أخري علي وجه العموم تكون بالتشاور ولا ينفرد الرئيس بالقرار ولكنه بطبيعة الحال يتم إتخاذ القرار ويمنح للمجلس للتصديق عليه وهناك مساحة متاحة للرئيس لإتخاذ القرارات بسلطوية وأنا أميل بطبعي إلي مبدأ ديكتاتور عادل خير من ديموقراطي ظالم وهو الأمر الذي يغضب الكثيرين ويجعلهم يلقبونني بالديكتاتور وأنا سعيد بذلك مادام يؤدي إلي تحقيق الأهداف التي نسعي إليها لأهالينا في ديرب نجم بصفة عامة وللنادي علي وجه الخصوص ورئيس النادي الذي يعجبني قراراته هو محمود الخطيب رئيس الأهلي.

- كان لك تجارب سابقة بالترشح لمجلس النواب هل ستكرر ذلك أم ستكتفي بعملك رئيسا للنادي ؟

شاركت في المعركة الإنتخابية لمجلس النواب مرتين في عام 2010 حيث تقدمت للترشح علي مقعد العمال والفلاحين عن حزب الوفد وتم الطعن علي ترشيحي وبعد محاولات في القضاء الإداري الذي لم ينصفني لم أتمكن من الإلتحاق بالعملية الإنتخابية نظرا لغلق باب الترشح.

وكررت التجربة عام 2015 علي مقعد المستقلين وحققت منافسة قوية وجاء ترتيبي السادس من بين 27 مرشح وفي انتخابات 2020 وبصفتي أمين عام حزب أبناء مصر بالشرقية تم تكليفي لعمل قائمة لأبناء مصر من 7 محافظات بشرق الدلتا وحققت انجازا كبيرا وكنا الأقرب للفوز في هذه الإنتخابات، أما بخصوص ترشحي في المستقبل فهذا الأمر محل دراسة ولم اتخذ قرارا حاسما فيه حتي الآن.

- ما أسباب ابتعاد الفريق الأول عن مسابقة دوري القسم الثاني وما إنجازات قطاع الناشئين ؟

نسعي للصعود من دوري القسم الرابع كمرحلة أولي حتي يتحقق التأهل للقسم الثاني والذي يحرمنا منه عدم وجود دعم مالي كافي للصرف علي الفريق وابتعاد رجال الأعمال دفعنا للاهتمام بقطاع الناشئين لدعم الفريق الأول الذي يحتاج إلي مصروفات تقترب من 70 ألف جنيه شهريا بجانب التزامات مالية أخري بملبغ 25 ألف جنيه في الوقت الذي لا يمتلك النادي إلا موارد تقدر ب40 ألف جنيه فقط شاملة الدعم والإعانات مما دفعني لدراسة تجميد نشاط الفريق الأول والإعتماد علي قطاع الناشئين ولكن الاقتراح تم رفضه بشدة من باقي أعضاء مجلس الإدارة

- يتردد بقوة خلال الفترة الحالية عن دراسة مشروع استثماري كبير للنادي خارج المكان الحالي فما صحة ذلك ؟

اتخذنا قرار في عام 2019 وصدق عليه من الجمعية العمومية بإستغلال نصف مساحة الملعب ليقام عليه ملعب تنس أرضي ونادي إجتماعي ومدينة ألعاب أطفال وإستغلال المساحة المتبقية كملعب كرة قدم سباعي لتدريبات الناشئين.

- لماذا لا يحقق مجلس الإدارة تواصل مع رجال الأعمال لتوفير دعم يحقق أحلام محبي النادي ؟

سعينا للحصول علي دعم رجال الأعمال ولكن وجود فريق الكرة بدوري القسم الرابع لم يشجع أحد علي خوض هذه التجربة وتوفير دعم يرقي بالنشاط الرياضي والإجتماعي.

- لماذا توقفت قاعة الأفراح عن توفير دعم مالي للنادي حاليا ؟

توقفت قاعة الأفراح بناء علي قرار مجلس الوزراء خلال فترة كورونا وعندما صدر قرار بفتح القاعات في مايو الماضي عاد المستأجر للعمل بشكل أقل ورغم تحفيض قيمة الإيجار بنسبة 50% وتوقف عن سداد القيمة الإيجارية.

- إلي أين وصل ملف إضافة عضويات جديدة للنادي ؟

اتخذنا قرار بموافقة الجمعية العمومية بزيادة رسم العضوية إلي 1000 جنيه ليتم التجديد سنويا بقيمة 100 جنيه وتم إسقاط عضوية 1800 عضو لعدم سداد قيمة الإشتراك وجاري إسقاط عضوية 184 عضو لنفس السبب وعمل عضويات جديدة بإشتراكات حديثة وفقا للقانون 71 وندرس عمل عضويات عائلية للزوج والزوجة و4 أبناء قصر بقيمة إشتراك 1000 جنيه ويمنح الزوجة رقم عضوية الزوج وحق التصويت والترشح.

- هل تري أن الدعم المادي يوزع علي الأندية بالعدل ؟

المنظومة الرياضية تعاني من قصور شديد يعود إلي التوزيع غير العادل للدعم بين الأندية مما يدفعني للمطالبة بعمل مساواة في توزيع الدعم المالي بين الأندية وفق خطة تقضي بحصول كل نادي علي دعم مالي مناسب.

- متي ستنتهي الحرب الباردة والصراع بين النادي والساحة في ديرب نجم ؟

هناك تنافسية شديدة بين النادي ومركز الشباب "الساحة" حيث أنهما دائما ما يقعان في مجموعة واحدة في منافسات كرة القدم ولقد استشعرت هذا الموروث عند الناس في واقعة يتذكرها الجميع حيث كان هناك لاعب في فريق النادي وخاض مباراة هامة للفريق فقام مسؤلو الساحة بالتواصل مع الفريق المنافس لرفع شكوي بأن اللاعب لعب للفريقين في نفس الموسم وعندما طلبنا منهم تقديم ما يفيد عكس ذلك رفضوا مما كاد أن يتسبب في هبوطنا حتي لجأت إلي الراحل يحي شوقي رئيس منطقة الشرقية للكرة وذهب معي إلي اتحاد الكرة وانتزعت الموافقة بإعادة المباراة في السويس وصعدنا للدرجة الثانية.

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