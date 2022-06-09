تعرف على مفأجات ونتائج اليوم الأول من بطولة الجمهورية للفروسية

الخميس 09/يونيو/2022 - 02:28 م

تواصل منافسات نهائيات بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الموانع لليوم الثانى منافساتها ، بعد أن شهد اليوم الأول تحقيق مفاجآت ، وتقديم مستويات فنية عالية ، ومنافسة شرسة بين جميع المشاركين وسط حضور جماهيرى كبير ، تقام البطولة على ملاعب وأدى الشرطة للفروسية بالبساتين ، وتستمر حتى يوم السبت المقبل ، بمشاركة نحو 400 جواد يقودها أكثر من 400 فارس وفارسة ، يتنافسون فى عشر مسابقات بداية من الدرجة الأولى "أ" و"ب" والدرجات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بشقيها العربى والأجنبي ، والمبتدئين بقسميها أيضا العربى والأجنبي .

واسفرت نتائج اليوم الأول فى الدرجة الأولى " أ " عن فوز الفارس أحمد علاء رجب من نادى جرين بلازا بالمركز الأول، وحل الفارس أحمد على ناجى فى المركز الثانى من نادى فروسية القوات المسلحة، وجاء زياد محمد الدخاخنى فارس نادى الجمعية الرياضية فى المركز الثالث، وفى الدرجة الأولى "ب" فاز عمرو جمال فارس سموحة بالمركز الأول ، وحصل اسماعيل البرعى من فروسية القوات المسلحة على المركز الثانى ، ومعه فى نفس المركز ياسين نشأت حجازى من مزرعة رباب للفروسية .

وفاز الفارس على أسامة من جرين بلازا بالمركز الأول فى الدرجة الثانية ، وحل بدر وليد عبد الحميد فارس سموحة فى المركز الثانى ، وحصل على عمرو البربرى من القوات المسلحة على المركز الثالث ، وفى الدرجة الثالثة فاز مصطفى الحسينى عيسى فارس سموحة بالمركز الأول ، وجاء حمزة أسامة فارس القوات المسلحة فى المركز الثانى ، وحل عمرو جمال من سموحة فى المركز الثالث ، وظهرت الفارسات على منصات التتويج لأول مرة ، حيث حصلت ميسون مؤمن فارسة مركز ايزى اسبورتس للفروسية على المركز الأول فى الدرجة الرابعة ، وفاز يوسف رامى من اتحاد الشرطة بالمركز الثانى ، وحل خلفه الفارس محمد عصام الدين فارس نادى الفروسية بالجزيرة فى المركز الثالث .

وفاز بذهبية الدرجة الخامسة والمركز الأول الفارس أحمد بهاء الدين من اتحاد الشرطة الرياضى، وحلت هنا وائل السرساوي من مزرعة رباب للفروسية فى المركز الثانى ، وفاز بالمركز الثالث الفارس الألفى ابراهيم ظريف من نادى فروسية الجزيرة ، وفى الدرجة السادسة للمبتدئين للخيول العربية ، حصل إياد عاصم من نادى فروسية الحرس الجمهورى على المركز الأول ، وجاءت خلفه فى المركز الثانى الفارسة كنزى سليمان من القوات المسلحة ، أما المركز الثالث فحصل عليه الفارس ياسين عطا من نادى الإسكندرية ، وفى الدرجة السادسة خيول أجنبية فازت نوراى كريم من فروسية الحرس الجمهورى بالمركز الأول ، وحصل ياسين يوسف جلال على المركز الثانى من مركز المدرسة المصرية للفروسية ، وفازت سدرة مصطفى فارسة مركز بلاتينوم للفروسية بالمركز الثالث .

يشارك فى البطولة الأندية الأعضاء فى اتحاد الفروسية بالإضافة ألى الأندية المنتسبة ومراكز الفروسية المختلفة ، نظرا لأرتفاع شدة المنافسة فى جميع الأرتفاعات لتقارب المستوى ، فضلا عن قوة البطولة لتربع عدد من الفرسان على القمة فى المراحل السابقة قبل منافسات البطولة الحالية ، والتى من الممكن أن تتغير نتائج الفرسان السابقة خلال أيام البطولة ، خاصة وأن النتائج النهائية سوف تحدد أبطال الجمهورية فى الدرجات المختلفة للموسم الرياضى 2021/2022 ، ولذلك حرص جميع الفرسان على المشاركة للتعرف على النتائج النهائية لكل فارس بعد إنتهاء البطولة .

حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، على حضور المنافسات والشد من ازر الفرسان لتحقيق نتائج متميزة ، وكان الاتحاد قد قرر إقامة البطولة بعد عصر لمرعاة ظروف امتحانات الطلاب ، لحرصه على مشاركة جميع الفرسان .