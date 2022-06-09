فرد خرطوش وسلاح ابيض..الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابين فى مشاجرة بحدائق القبة

الخميس 09/يونيو/2022 - 01:34 م

تباشر نيابة حدائق القبة اليوم التحقيق مع 6 اشخاص بتهمة التشاجر بالاسلحة النارية والبيضاء بدائرة القسم، كما امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للماصبين عليه تمهيدًا لسؤاله، وإعداد تقرير طبي بالإصابات

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بطلق نارى بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين 6 أشخاص مقيمين بدائرة القسم لخلافات حول الجيرة قام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهم البعض بالضرب باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم مُحدثين إصابتهم وقيام، أحدهم بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته محدثًا إصابة آخر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة (فرد خرطوش – 3 سلاح أبيض "سكين").

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



