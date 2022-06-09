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الخميس 09 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رصف وتطوير شوارع ابن كثير وأحمد نسيم من متفرعات النيل ومراد بالجيزة

رصف وتطوير
رصف وتطوير
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تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطط رصف وتطوير عدد من المحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع لتيسير الحركة المرورية في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير محاور الحركة المرورية للتسهيل على المواطنين. 

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة البدرشين في تنفيذ مشروعات الرصف فقد تم تنفيذ أعمال تطوير طريق المتحف السياحى بميت رهينة حتى منطقة المعسكر بشارع بورسعيد وذلك بالتزامن مع أعمال رصف وتطوير طريق سقارة السياحي، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع كفاءة الأرصفة والجزيرة الوسطى بشارع عمرو بن العاص والنيل السعيد وتجميل وطلاء وزراعة ميدان مثلث سقارة السياحى.

وتابع محافظ الجيزة جهود حي جنوب الجيزة في تنفيذ أعمال رصف شوارع احمد نسيم وابن كثير في إطار خطة رفع كفاءة وتطوير متفرعات شوارع مراد والنيل لتشمل أعمال التطوير القطاع بالكامل . 

كما اطلع المحافظ على نسب أعمال رفع كفاءة وتطوير وتجميل شارع بهى الدين بركات ومراحل العمل الجارية في استكمال رصف الطبقة السطحية في شارع البحر الأعظم.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية الطرق بالمحافظة بضرورة إنجاز نسب تنفيذ الأعمال في مشروعات الرصف والتطوير الجارية بعدد من المحاور والشوارع و متابعة الشركات المنفذة والتزامها بالمواصفات المحددة .


 

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محافظة الجيزة رصف وتطوير شوارع ابن كثير وأحمد نسيم من متفرعات النيل ومراد المحافظ يتابع نسب الرصف بشارع المتحف السياحي بميت رهينة بالبدرشين مدينة البدرشين تطوير طريق المتحف السياحى بميت رهينة حتى منطقه المعسكر بشارع بورسعيد