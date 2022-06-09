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الخميس 09 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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العالم

اعتقال قيادي بالحزب الحاكم في الهند بسبب تصريحات مسيئة للمسلمين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعتقلت الشرطة في شمال الهند قياديا شابا بالحزب القومي الهندوسي الحاكم، على خلفية نشره تعليقات معادية للمسلمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جاء ذلك حسبما ذكرت "روسيا اليوم" نقلا عن هيئة الإذاعة البريطانية BBc.

وقال مسؤولون إن هارشيت سريفاستافا، القيادي الشاب في حزب بهاراتيا جاناتا اعتُقل في مدينة كانبور بولاية أوتر براديش، وذلك بعد توترات طائفية وقعت الأسبوع الماضي أثناء مظاهرة قام بها مسلمون احتجاجا على تعليقات مسيئة للإسلام.

وقال براشانت كومار، المسؤول البارز في الشرطة: "لقد اعتقلنا السياسي المحلي لإدلائه بتعليقات معادية للمسلمين"، مضيفا أن 50 شخصًا على الأقل تم احتجازهم على خلفية أحداث التوتر التي شهدتها مدينة كانبور.

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الهند اعتقال قيادي نشره تعليقات معادية للمسلمين