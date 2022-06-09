البورصة الفلسطينية تغلق على انخفاض

الخميس 09/يونيو/2022 - 02:03 ص

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.09% ما يعادل 0.57 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 668.90 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 885،571 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 1،523،523 دولارًا نفذت من خلال 190 صفقة.