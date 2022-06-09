مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع

الخميس 09/يونيو/2022 - 01:24 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1.883.87 نقطة بارتفاع وقدره 5.08 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 691.87 نقطة بارتفاع وقدره 1.38 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و978 ألفًا و906 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 536 ألفًا و580 دينارًا بحرينيًا، نفذت من خلال 74 صفقة.