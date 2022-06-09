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الخميس 09 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على ارتفاع

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1.883.87 نقطة بارتفاع وقدره 5.08 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 691.87 نقطة بارتفاع وقدره 1.38 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و978 ألفًا و906 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 536 ألفًا و580 دينارًا بحرينيًا، نفذت من خلال 74 صفقة.

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بورصة البحرين ارتفاع