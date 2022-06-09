كورونا في العراق.. تسجيل 151 إصابة جديدة

الخميس 09/يونيو/2022 - 07:25 ص

سجل العراق 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية إن إجمالي عدد الإصابات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 2329108 والمتعافين إلى 2302735 بينما استقر عدد الوفيات عند 25221 حالة.