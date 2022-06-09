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الخميس 09 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 151 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة العراقية إن إجمالي عدد الإصابات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 2329108 والمتعافين إلى 2302735 بينما استقر عدد الوفيات عند 25221 حالة.

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