أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأربعاء، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55901 شفي منها 52718 حالة وتوفي 3150 حالة.
بوابة العرب
كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأربعاء، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأربعاء، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.