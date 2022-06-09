كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة

الخميس 09/يونيو/2022 - 01:19 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأربعاء، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55901 شفي منها 52718 حالة وتوفي 3150 حالة.