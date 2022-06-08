متظاهرون يجبرون الشركة المنتجة على وقف عرض فيلم عن السيدة فاطمة في إنجلترا

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 11:30 م

أوقفت شركة "سيني وورلد"، الإنجليزية، عرض فيلم عن السيدة فاطمة ابنة النبي محمد "صلى الله عليه وسلم، بعد أن اعتصم مئات المتظاهرين المسلمين في دور السينما، ووصفوه بأنه "تجديفي.

وأثار إطلاق الفيلم الذي جاء تحت عنوان The Lady of Heaven وهو دراما تاريخية وتكلف إنتاجه ١٢ مليون جنيه إسترليني، غضب بعض المسلمين في إنجلترا.

الفيلم يصور حياة السيدة فاطمة، وهي إحدى بنات النبي محمد، وتجمع المتظاهرون خارج دور السينما في مدن شيفيلد وبولتون وبرمنجهام التي كانت تعرض الفيلم، ما اضطر الشركة لسحب الفيلم بعد أربعة أيام من الاحتجاجات قائلة إن الهدف هو "ضمان سلامة" الموظفين والعملاء.

الفيلم من بطولة الممثل كورونيشن ستريت راي فيرون، وعُرض في مهرجان كان السينمائي العام الماضي، لكنه عُرض في المملكة المتحدة للمرة الأولى في ٣ يونيو الجاري.

وقال المتظاهرون المسلمون إنهم "شعروا بالإهانة" من الفيلم والطريقة التي يوضح بها حياة الشخصيات الدينية الموقرة، وقال أحد المحتجين: "نحن غاضبون للغاية".

وأضاف: "أنت تتحدث عن حرية التعبير ولكن إلى أين تذهب حريتك في الكلام عندما يتعلق الأمر بانتقاد سياسات بلادك، عندما يتعلق الأمر بإجراء تحليل نقدي لنسختك من التاريخ، ليس لديك الحق في إخبارنا بتاريخنا لن ندع هذا الفيلم يُعرض".

وحمل آخرون لافتات مكتوبا عليها: "ليس من المقبول الإساءة إلى ١.٨ مليار مسلم، واستخدموا مكبرات الصوت أثناء الاحتجاجات لتوصيل رسالتهم.