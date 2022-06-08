"الأوبرا" تنظم أمسية على مسرح معهد الموسيقى العربية احتفالا بموسيقار الأجيال

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 09:34 م

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلا غنائيا بعنوان "وهابيات"؛ احتفالا بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، تحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وذكرت دار الأوبرا المصرية أن برنامج الحفل يتضمن تقديم مجموعة متنوعة من مؤلفات الموسيقار محمد عبد الوهاب أداء كل من آيات فاروق، وإبراهيم رمضان، وأحمد عبد الكريم، وريم كمال.

يذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتي في إطار دور دار الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفني في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربي، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفني، الذي شكل جزءا مهما من تاريخ ووجدان الشعب المصري والعربي، وتخليدا لأعمال محمد عبد الوهاب.

