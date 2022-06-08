العراق: الطائرات العراقية تداهم وكرًا لداعش في الأنبار

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 07:39 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل إرهابي والقبض على خمسة آخرين، في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية "إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وجهت ضربة لعصابات داعش الإرهابية، بعد أن تمكنت من رصد مجموعة إرهابية خطرة جدًا تشكل قوة في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار، وجاءت العملية بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، حيث تم تزويد طيران القوة الجوية بمعلومات مؤكدة عن الوكر الذي كان فيه عناصر هذه القوة، حيث داهمت طائرات F_16 العراقية هذا الوكر".

وقام طيران الجيش بتنفيذ عملية إنزال جوي لجهاز مكافحة الإرهاب على المكان المستهدف وعثرت القوة على جثة إرهابي، فيما ألقت القبض على إرهابي جريح جراء الضربات الموجعة.

كما تمكن جهاز مكافحة الإرهاب - وفق البيان - من ملاحقة سيارة بداخلها عناصر من عصابات داعش الإرهابية كانوا يحاولون الهرب من قصف الطائرات، وتم القبض على 5 من العناصر الإرهابية، واعتبرت الخلية هذه العملية من العمليات النوعية بكل المقاييس وتطور كبير في رصد وتحليل المعلومات الاستخبارية ووضع الخطط السريعة والدقيقة.