عاشرها معاشرة الأزواج برضاها.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة فتاة المرج

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 03:47 م

كشفت التحريات الأولية لضباط وحدة مباحث المرج، تحت إشراف المقدم كريم البحيري، رئيس المباحث، كواليس اتهام شاب بالتعدي جنسيا على فتاة بدائرة القسم، حيث كشفت التحريات أن هناك صلو قرابة بين المتهم والمجني عليها.

ودلت التحريات، أن الفتاة تبلغ من العمر 15، وتربطها علاقة عاطفية بالمتهم، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج برضاها، بعدما أوههما بحبه والزواج منها.

وفي وقت سابق، نجح ضباط مباحث قسم شرطة المرج بالقاهرة، برئاسة المقدم كريم البحيري، في إلقاء القبض على المتهم بهتك عرض فتاة بنطاق القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من أسرة فتاة تفيد قيام شاب بالتعدي عليها جنسياً، "وعاشرها معاشرة الأزواج"، وعقب التأكد من صحة البلاغ، وإجراء التحريات أمكن التوصل لمكان المتهم.

بتقنين الإجراءات القانونية، نجحت قوة أمنية ترأسها المقدم كريم البحيري، والرائد حسام رضا، معاون مباحث قسم شرطة المرج، في ضبط المتهم، وبمواجهته بالتحريات، أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.