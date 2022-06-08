خبير: الاستثمار الرياضي أحد أهم أعمدة دعم وتنمية الاقتصاد

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 03:36 م

قال جاسم الجيدة، خبير اقتصادي عربي، إن الاستثمار الرياضي أصبح من أهم الاستثمارات الاقتصادية، مؤكداً أن معظم دول العالم تعتمد عليه لإنعاش خزينة اقتصادها.

وشدد الجيدة، في تصريحات صحفية، على أن الاستثمار الرياضي يعد أحد أهم أعمدة دعم وتنمية الاقتصاد، حيث بات صناعة يمكن استثمارها في دعم المشاريع التنموية، وكذا العمل على احتراف عدد من اللاعبين في مختلف الألعاب وأبرزها كرة القدم؛ ومثال ذلك قائد منتخب مصر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وثمن الخبير الاقتصادي العربي، جهود مجلس الوزراء والتي تتمثل في تعديلات تشريعية تستهدف معالجة كثير من المعوقات.

وشملت المقترحات التشريعية المقدمة على قانون الرياضة والمعروضة أمام مجلس النواب تعديل المادة رقم 71 لتقضي بأن تتخذ الشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي إحدى الأشكال الواردة بقانون شركات المساهمة، وكذلك شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، كما أن الأندية لها الحق في إنشاء فروع لها على شكل شركات مساهمة بموافقة الجهة الإدارية المركزية.