المهندس حمدي منير: اطلاق "نايل سات 301" سيساهم فى تأمين أداء "201"

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 02:34 م

ساعات قليله وينطلق من الولايات المتحده الامريكيه الصاروخ فالكون 9 حاملا القمر المصرى نايل سات 301 لتدخل مصر عصر الجيل الثالث للاقمار الصناعيه.

وقال المهندس حمدي منير، العضو المنتدب للشئوون الفنية للنايل سات، ان عملية الاطلاق ستتم اليوم في تمام الحادية عشرة مساء وثلاث دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وثلاث دقائق مساء بتوقيت اولاندو بولاية فلوريدا الامربكية.

واوضح العضو المنتدب ان القمر تصنيع شركة تالس الفرنسية. وصاروخ الاطلاق من تصنيع شركة سباس x الأمريكية.

مشيرا الى ان من مهام القمر الجديد تقديم انترنت فضائي فوق جمهوريه مصر العربيه بالكامل،كما ان الاطلاق المبكر للقمر قبل انتهاء العمر الافتراضي لقمر 201 بست سنوات هو من اجل تأمين أداء للقمر الحالي 201

واشار المهندس حمدى منير الى ان النايل سات 301 سيتضمن قنوات جديدة في حيز ال WRC.15 فوق منطقة المينا ريجون ودول حوض النيل.

كما سيوفر تغطيه لدول المنتصف الجنوبي لقارة أفريقيا..

اضافه لذلك سيحتوى القمر على تكنولوجيا حديثة لتحديد جهة التشويش ومعالجتها

وتوجه العضو المنتدب للشئوون الفنية للنايل سات فى نهايه تصريحاته قبل توجهه لقاعده الاطلاق بالتهنئه للشعب المصرى بهذا الحدث الذى يؤكد الرياده الاعلاميه المصربه على مستوى المنطقه