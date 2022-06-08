بالصور.. وزير الخارجية يوقع اتفاقية استضافة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 02:08 م

التقى سامح شكري وزير الخارجية ، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الأربعاء،"باتريشيا اسبينوزا" السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

خلال اللقاء تم التوقيع على اتفاقية استضافة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف التي تعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢.

كما قام الجانبان بتفقد الجناح المصري الخاص بالدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها مصر، وذلك بمقر انعقاد اجتماعات بون حول تغير المناخ.

كما التقى وزير الخارجية دوائر المجتمع المدني المختلفة المعتمدة كمراقب لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، ويؤكد على الدور الهام للمجتمع المدني في عمل المناخ الدولي.