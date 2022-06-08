تجديد حبس عصابة نفذت سطو مسلح على سيارة بمدق جبلي في القطامية

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 01:41 م

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس 3 أشخاص لقيامهم بسرقة إحدى السيارات بالإكراه وحيازتهم مواد مخدرة بالقطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شخصين بأنهما حال استقلالهما إحدى السيارات ملك أحد الأشخاص بطريق المحاجر القادم من العين السخنة اتجاه القاهرة، استوقفهما 3 أشخاص يستقلون سيارة، وبحوزتهم (فرد خرطوش) وإجبارهما على النزول من السيارة واستولوا عليها، ولاذوا بالفرار بها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك (مقاول، مقيم بمحافظة الجيزة)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهم (طبنجة – 2 خزينة –فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السيارة والأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم بقصد مساومة مالكها على إعادتها له مقابل مبالغ مالية، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة سكنهم، كما أقروا بإلقاء الهاتفان المستولى عليهما بإحدى المجارى المائية بنطاق محافظة الجيزة خشية تتبعهم، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بسرقتهما بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.