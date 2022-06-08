محمد صلاح "لاعب الموسم" في ليفربول

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 01:15 م

توج النجم المصري محمد صلاح بجائزة لاعب الموسم في نادي ليفربول في الاستفتاء الذي أجراه النادي عقب انتهاء الموسم الكروي 2021 - 2022 .

وأعلن نادي ليفربول في بيان رسمي فوز محمد صلاح بالجائزة متفوقا على جميع زملائه بالريدز في الاستفتاء الذي أجراه النادي للفوز بالجائزة.

وجاء فوز محمد صلاح بالجائزة بعدما سجل 31 هدفا وصنع 15 في الموسم المنتهي، متفوقا على البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الريدز في استطلاعات الرأي ليحتفظ بالجائزة.

وحقق محمد صلاح عددا من الجوائز الفردية هذا الموسم أبرزها لقب أفضل لاعب كرة قدم في اتحاد كتاب كرة القدم لعام 2022 وجائزة أفضل لاعب في العام لجمهور محبي كرة القدم.