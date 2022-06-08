إعادة امتحانات الدبلومة الأمريكية بالأكاديمية العربية بالنظام الورقي لجميع الطلاب

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 01:32 م

قرر الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن تستضيف الأكاديمية امتحانات الدبلومة الأمريكية EST بالنظام الورقى فى جميع مقار الأكاديمية يوم الجمعة الموافق ١٧ من يونيو ٢٠٢٢ ويوم الجمعة ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢، وذلك حفاظا على مصالح الطلاب وتخفيفًا للأعباء على عاتق أولياء الأمور من مشقة السفر والانتقال خارج الوطن لإجراء الامتحانات.

وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية التى تقدمها الأكاديمية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الفني.

كما وجه بتوفير جميع الخدمات اللوجستية التنظيمية والإشرافية للطلاب وأولياء الأمور دعماً لمسيرة اهتمام الدولة بمنظومة تطوير التعليم فى مصر.