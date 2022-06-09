أخصائي التغذية أحمد أشرف يضع الجدول الأنسب لتحسين الأداء البدني للرياضيين

الخميس 09/يونيو/2022 - 03:58 م

نصح أخصائي التغذية العلاجيه للرياضيين الدكتور أحمد أشرف، بتنظيم الجدول الغذائي للمزاولين للألعاب الرياضية، بمختلف أنواعها.

وقال انه يجب على الرياضيين، في حال اللعب او التدريب في الأجواء الباردة التركيز على المشروبات الرياضية الغنية بالكربوهيدرات لامداد الجسم بالطاقة، أما الاجواء الحاره فيفضل التركيز على المشروبات الغنية بالأملاح لتعويض المفقود عن طريق التعرق بشكل خاص.

ونوه أنه يفضل الابتعاد عن تناول الماء المثلج، وتناول الماء البارد (10-22 درجة مئوية) أثناء التمرين ولكن بكميات محسوبة ومتفرقة، مع العلم بان المياه التي تكون درجة حرارتها من 0-5 درجة مئوية قد تكون مسموحة في الجو الحار الا انه لا ينصح بشربها بكميات كبيرة وبسرعة.

وأوضح أنه في حالة فقدان الجسم لكمية تتجاوز اللترين من السوائل فينصح بالتركيز على تعويض الأملاح والصوديوم بالاضافة للسوائل المفقودة، وذلك ممكن عن طريق استخدام مشروبات الرياضيين والمحاليل المالحة الخاصة بمعالجة الجفاف وتناول الاغذية الغنية بالصوديوم.

وأكد ان النظام الغذائي المتوازن والصحي يلعب دور مهم في تعزيز الأداء الرياضي، والرياضيون الذين يقومون بتناول سعرات حرارية قليلة ولا يحصلون على الطاقة الملائمة لمدى المجهود البدني الذي يقومون به، او اللذين لا يحصلون على التغذية المتوازنة الشاملة لكافة المجموعات الغذائية من بروتين وكربوهيدرات ودهون وبطريقة محسوبة، هم الأكثر عرضة للاصابة بفقدان الوزن ونقص المعادن والفيتامينات والجفاف والامساك، والمشاكل الاخطر من ذلك مثل المشاكل الكلوية وغيرها.

يذكر أن أحمد خليفة، أحد ابناء محافظة البحيرة مركز شبراخيت، متخصص في الكلينيكال باثولوجي والتغذية العلاجية للرياضيين، ويوتيوبر طبي ومقدم برامج طبية على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت فيديوهاته على ملايين المشاهدات في فترة قصيرة جدا بسبب اسلوبه الفكاهي في تبسيط المعلومه.