مدربة اللياقة سمر عابد تضع البرنامج المثالي لتغذية الرياضيين قبل المواجهات المصيرية

الخميس 09/يونيو/2022 - 11:38 ص

كشفت مدربة اللياقة سمر عابد، أفضل البرامج الغذائية للرياضيين، والسوائل والمشروبات، وكيفية تناولها، وماهو المسموح والممنوع منها.

وقالت إن الموضوع الأهم هو تعويض السوائل التي يفقدها الجسم نتيجة التدريب والمجهود البدني الذي يبذله، فنقص سوائل الجسم يؤثر سلبا على الأداء الرياضي ويؤدي الى انخفاضه.

وأشارت إلى أنه يفضل شرب الكمية اللازمة والملائمة من المياه لكي يعوض الجسم ما يفقده من سوائل أثناء التمرين والتي ان لم يتم تعويضها فقد تؤدي الى الاصابة بالجفاف.

كمية المياه اللازمة:

خلال ساعتين قبل التمرين600-400 مللتر

خلال التمرين كل 15-20 دقيقة حسب قدرة الفرد على التحمل350-150 مللتر

بعد التمرين البدني 450- 675 مللتر لكل رطل(250غرام) تم فقده من وزن الجسم أثناء المجهود.

وأضافت انه يجب قياس وزن الرياضي ما قبل وبعد التمرين أو المباراة، وذلك لمعرفة كمية السوائل التي تم خسارتها، بحيث يتم التعويض لتر من السوائل لكل كيلو غرام مفقود من الوزن.

وأوضحت أنه يجب الانتباه أن فقدان السوائل من جسم الرياضي لا يقتصر فقط خلال فترة المجهود البدني وانما يستمر لما بعد ذلك من خلال التعرق والتبول، ولهذا يجب أن يستمر في تعويض السوائل ما بعد المباراة او التدريب.

وتابعت: يفضل تجنب تناول المشروبات العالية بالكافيين والمدرة للبول، مثل: الشاي والقهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة أثناء التدريب أو ما قبله بقليل، حيث أن احتوائهم على المنبهات "الكافيين" يعمل على زيادة ادرار البول وخسارة وفقدان المزيد من الماء مما قد يزيد من فرص الاصابة بالجفاف، كما وأن الكافيين يؤدي الى زيادة تسارع ضربات القلب، إضافة الى إحداث بعض التلبكات المعوية والغازات والنفخة وزيادة الا-حساس بامتلاء المعدة.

ونوهت قائلة: في المباريات او التدريبات التي تمتد لأكثر من ساعة، يمكن اللجوء الى المشروبات الغنية بالكربوهيدرات ومشروبات الرياضيين، والتي ستحفظ مستويات السكر في الدم وتساعد على زيادة التحمل وتخفيف التعب والاجهاد.

وأكدت انه يفضل اللجوء لمشروبات الرياضيين الخاصة والغنية بالكربوهيدرات البسيطة والاملاح والمعادن، وليس لمشروبات الطاقة الغنية بالمنبهات، كما يفضل قبل المباراة تجنب أي مجهود أو نشاط قد يؤدي الى زيادة التعرق مثل حمامات البخار والسونا والتعرض للشمس لفترة طويلة.

وتعد عابد، اول مدربة open_air بمحافظة الإسماعيلية، كما أنها حاصلة على ماجستير في التغذية العلاجيه، وحاصله علي دبلومة دولية للمدرب الشخصي، ومدربة معتمده tot تنمية بشرية.

الجدير بالذكر أن سمر عابد الشهيره بكابتن مورا، تقود معسكر تحقيق حلم الوزن المثالي بالإسماعيلية، وصاحبة مبادرة الدعم المادى والنفسي لبنات الاسماعيلية، كما أنها مدربة فتنس، وكروس فت وايروبكس استيب وعصيان واخصائية تغذية علاجيه وتغذية الرياضيين.