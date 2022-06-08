اليوم..400 فارس وفارسة يتنافسون على لقب بطولة الجمهورية بوادي الشرطة

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 01:06 م

تنطلق منافسات نهائيات بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الموانع مساء اليوم الأربعاء، والتى تقام على ملاعب وادى الشرطة للفروسية بالبساتين، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، بمشاركة نحو 400 جواد يقودها أكثر من 400 فارس وفارسة، يتنافسون فى عشر مسابقات بداية من الدرجة الأولى "أ" و"ب" والدرجات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بشقيها العربى والأجنبي، والمبتدئين بقسميها أيضا العربى والأجنبي.

يشارك فى البطولة الأندية الأعضاء فى اتحاد الفروسية بالإضافة ألى الأندية المنتسبة ومراكز الفروسية المختلفة، نظرا لأرتفاع شدة المنافسة فى جميع الأرتفاعات لتقارب المستوى، فضلا عن قوة البطولة لتربع عدد من الفرسان على القمة فى المراحل السابقة قبل منافسات البطولة الحالية، والتى من الممكن أن تتغير نتائج الفرسان السابقة خلال أيام البطولة، خاصة وأن النتائج النهائية سوف تحدد أبطال الجمهورية فى الدرجات المختلفة للموسم الرياضى 2021/2022، ولذلك حرص جميع الفرسان على المشاركة للتعرف على النتائج النهائية لكل فارس بعد إنتهاء البطولة.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، على إقامة البطولة بعد عصر اليوم لمرعاة ظروف امتحانات الطلاب، لحرصه على مشاركة جميع الفرسان فى البطولة التى يحضرها مجلس إدارة الاتحاد بالكامل، ويديرها تحكيميا عشرة حكام، بالإضافة إلى ستة أفراد من مصممى الموانع والسدود.

وأنهت اللجنة الطبية بالاتحاد منذ قليل إجراءات الكشف الطبى على الخيول المشاركة والتى بدأت فى العاشرة من صباح اليوم، لتحديد العدد النهائى للخيول المشاركة بعد استبعاد أى جواد مصاب حرصا على صحة الجواد وسلامة الفرسان.