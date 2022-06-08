المصور أحمد التهامي يروج للسياحة المصرية بفيلم "الصعود للقمة"

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 01:04 م

أعلن المصور الشاب أحمد التهامي، الانتهاء من تصوير فيلمه القصير "صعود القمة" والذي يشارك في بطولته عدد من شباب مبادرة "ابدأ حلمك" التي أطلقتها وزارة الثقافة مؤخرا.

وكشف التهامي عن تفاصيل الفيلم، مؤكدا أنه يدور حول قصة حياة رجل أعمال ناجح، والذي عاش حياة من الإخفاقات المهنية المتتالية، أثرت بالتبعية على علاقته بزوجته، ولكن مع إصراره ورغبته في النجاح من أجل ابنه ونفسه يقرر خوض رحلة جديدة.

وتابع المصور الشاب، أن هذه الرحلة الجديدة تتمثل في الحصول على فرصة في شركة بورصة، ليتلقى تدريب فيها وتتصاعد نجاحاته بعد ذلك ليصبح واحدا من أنجح رجال الأعمال ويصعد إلى القمة بعد سنوات من الفقر.

وأعرب أحمد التهامي، عن أمله في أن ينجح الفيلم وينال إعجاب الجماهير، تمهيدا للمشاركة به في المهرجانات المحلية والعربية، لافتا إلى أن الفيلم تم تصويره في العديد من الأماكن السياحية والأثرية في مصر خاصة بالأقصر وأسوان وذلك بهدف الترويج للسياحة الداخلية.