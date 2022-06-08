ينتهي الإعفاء أول يوليو.. عمولة السحب والاستعلام المتوقعة من ماكينات "ATM"

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 10:24 ص

تنتهي في أول يوليو مبادرة البنك المركزي المصري بإلغاء رسوم السحب والاستعلام من خلال ماكينات الصراف الآلي الـ ATM ، ويترقب السوق المصرفي قرار المركزي حول تمديد إعفاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للمرة الرابعة لغير عملاء البنك نفسه أم ستتم عودة الرسوم مرة أخري بداية من يوليو المقبل.

وأصدر البنك المركزي قرار إعفاء رسوم عمليات السحب والاستعلام على ماكينات الصراف الآلي للمرة الأولى في مارس 2020 حتى نهاية العام نفسه، ثم قام بمدها من يناير إلى يونيو من 2021، ومرة أخرى من يوليو وحتى ديسمبر الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري، بنهاية ديسمبر الماضي مد إعفاء المواطنين من جميع الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي بالبطاقات البنكية من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى لغير العملاء، لمدة 6 أشهر جديدة من أول يناير وحتى نهاية يونيو 2022.

وتعرض "البوابة نيوز" رسوم السحب والاستعلام المتوقعة حال إلغاء المركزي قرار الإعفاء من ماكينات الـATM لغير عملاء البنك نفسه والقابلة للتغير:

البنك الأهلي المصري

تبلغ رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي نحو 5 جنيهات، و 1.5 جنيه للاستعلام عن الرصيد، وذلك باستخدام جميع أنواع بطاقات الفيزا سواء كانت الذهبية أو البلاتينية أو البطاقات المدفوعة مقدمًا.

بنك مصر

تبلغ رسوم السحب من ماكينات ATM نحو 6 جنيهات لكل عملية، وجنيهان في حالة الاستعلام عن الرصيد.

بنك الإسكندرية

تبلغ رسوم السحب من ماكينات الصرف التابعة لبنك الإسكندرية نحو 10 جنيهات، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد على جميع بطاقات الفيزا.

بنك التعمير والإسكان

تبلغ رسوم السحب من ماكينات الصراف التابعة لبنك التعمير والإسكان نحو 5 جنيهات عن كل عملية السحب، بينما يمكن الاستعلام عن الرصيد بشكل مجاني دون دفع أي رسوم.

البنك التجاري الدولي CIB

تبلغ رسوم السحب منا ماكينات الصراف التابعة للبنك التجاري الدولي نحو 3 جنيهات، وجنيهات في حالة الاستعلام عن الرصيد.

بنك البركة

تبلغ رسوم السحب منا الماكينات التابعة لبنك البركة نحو 6 جنيهات، وأيضًا 6 جنيهات في حالة الاستعلام عن الرصيد.

البنك المصري الخليجي

تبلغ رسوم السحب من ماكينات البنك المصري الخليجي نحو 5 جنيهات، وعند الاستعلام عن الرصيد يُخصم 7 جنيهات.

بنك ناصر الاجتماعي

تبلغ رسوم السحب نحو 6 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد جنيهًا واحدًا فقط.

بنك فيصل الإسلامي

تبلغ رسوم السحب من الماكينات التابعة لبنك فيصل الإسلامي نحو 5 جنيهات، ورسول الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.

بنك المصرف المتحد

تبلغ رسوم السحب نحو 5 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 6 جنيهات.

مصرف أبوظبي الإسلامي

عند السحب من ماكينات الصراف التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي 5 جنيهات، وجنيهًا واحدًا فقط عن الاستعلام عن الرصيد.

البنك العربي الأفريقي

تبلغ رسوم السحب نحو 8 جنيهات، وعند الاستعلام عن الرصيد يُخصم 3 جنيهات.

بنك كريدي أجريكول

يتنم خصم 6 جنيهات عند السب النقدي، و3 جنيهات عند الاستعلام عن الرصيد.

بنك الإمارات دبي الوطني

يُخصم 6 جنيهات عند السحب من ماكينات الصراف الآلي، وجنيهين عند الاستعلام عن الرصيد.