أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.23% ما يعادل 1.52 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 669.47 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1,889,117 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 3,706,464 دولار نُفِّذت بـ 212 صفقة.
اقتصاد
البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع
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أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.23% ما يعادل 1.52 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 669.47 نقطة.
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.23% ما يعادل 1.52 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 669.47 نقطة.