البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع

الأربعاء 08/يونيو/2022 - 02:43 ص

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.23% ما يعادل 1.52 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 669.47 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1,889,117 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 3,706,464 دولار نُفِّذت بـ 212 صفقة.