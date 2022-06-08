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الأربعاء 08 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع

بورصة فلسطين
بورصة فلسطين
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أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.23% ما يعادل 1.52 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 669.47 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1,889,117 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 3,706,464 دولار نُفِّذت بـ 212 صفقة.

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بورصة فلسطين ارتفاع