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الأربعاء 08 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 170 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق 170 إصابة جديدة دون أي حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 2328957 إصابة توفي منها 25221 شخصاً فيما تماثلت للشفاء 2302625 حالة.

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