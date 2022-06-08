أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الثلاثاء، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55900 شفي منها 52715 حالة وتوفي 3150 حالة.
بوابة العرب
كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الثلاثاء، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الثلاثاء، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.