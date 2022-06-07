بالصور.. مناقشة مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة والإعلان بالجامعة العربية المفتوحة

الثلاثاء 07/يونيو/2022 - 10:33 م

د. محمد الزكري يشيد بعمادة الإعلام في سعيها لتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها بإشراك الخبراء

د.نايف المطيري: تكوين معرفي ومهني جيد لطلاب الإعلام

عميدة الكلية: الحملات المطروحة هدفها التوعية وتشجيع ثقافة العمل الحر ودعم الانتماء لدي المواطن

ناقش قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة، يوم الثلاثاء 7 يونيو من العام الجاري، مشروعات تخرج طلابه، برعاية ودعم الأستاذ الدكتور محمد الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة، الأستاذ الدكتور نايف المطيري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور ماجد وافي مدير الجامعة العربية المفتوحة المكلف بمصر، وإشراف الأستاذة الدكتورة نرمين خضر عميدة الكلية، العميد المركزي لكليات الإعلام.

جرت فعاليات المناقشة بقاعة المسرح بالجامعة، وضمت اللجنة ثلاثة من خبراء الإعلان، الدكتور جلال زكي الخبير الإعلاني، المحاضر بالجامعة الأمريكية، والدكتور حازم درع الخبير الإعلاني، رئيس مجلس إدارة وكالة "لوك" للدعاية والإعلان، والخبير الإعلاني محمد وصفي، المدير التنفيذي لشركة Bubblegum. وقدم الطلاب ثلاثة مشروعات، بإشراف الدكتور أحمد عبد السلام، الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية، الأول: عبارة عن حملة "انتباه.. حركته حياة" لتوعية الأباء والأمهات بمرض فرط الحركة وتشتت الانتباه، قدم فيها الطلاب إنتاج متنوع ما بين الإعلان والسوشيال ميديا والمطبوعات، واستعانت الحملة ببعض الفنانين والمشاهير مثل محمد هنيدي ومني عبد الغني. الثاني: "حلمك مشروع.. وقرارك هو الموضوع"، وهذه الحملة تستهدف تشجيع ثقافة العمل الحر، استعرض فيها الطلاب مبادرة الهيئة العامة للاستثمار " فكرتك.. شركتك"، الثالث: مصر علي الطريق..لمكانة بيها تليق"، حملة قومية تتناول المشروع القومي للطرق وإنعكاساته علي أبعاد التنمية الاقتصادية، قدم فيها الطلاب إنتاجًا متنوعًا بين الإعلانات التلفزيونية، وإعلانات الراديو، والمطبوعات، وكليب للحملة.

من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور محمد الزكري، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، بحرص عمادة الإعلام علي استضافة مثل هذه الكوكبة من الخبراء ومشاركتهم في تحكيم مشروعات تخرج الطلاب، ما يوطد أبعاد المسؤولية المشتركة بين سوق العمل، والجامعة العربية المفتوحة في إعداد خريجين متميزين، ويحقق رؤية ورسالة الجامعة الهادفة للريادة والتميز في بناء مجتمع العلم والمعرفة.

وقال الأستاذ الدكتور نايف المطيري، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ما نراه اليوم داخل كلية الإعلام بفرع الجامعة بمصر من مشروعات تخرج متميزة تمس قضايا حقيقية، لافتًا إلي أن ذلك يعكس مستوي التكوين المعرفي والتأهيل المهني الجيد للطلاب خلال سنوات دراستهم بالكلية.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة نرمين خضر، عميدة الكلية، العميد المركزي لكليات الإعلام، أن اختيار أفكار الحملات دائمًا ما تخضع للمراجعة أكثر من مرة، بحيث ننتهي إلي حملات من شأنها خدمة المجتمع المحيط، وبما يتسق مع رؤية الجامعة ورسالتها ودورها التنموي في النهوض بالمجتمع، وإيجاد حلول لمشكلاته الجوهرية، وهو ما يظهر بوضوح في موضوعات الحملات الثلاث التي اهتمت بالتوعية، ونشر الإيجابيات، وتشجيع ثقافة العمل الحر، ودعم الانتماء لدي المواطن.

من جانبه، أشاد الدكتور حازم درع الخبير الإعلاني، رئيس مجلس إدارة وكالة "لوك" للدعاية والإعلان، بأفكار الحملات المطروحة بمشروعات التخرج، قائلًا: أفضل ما في هذه الحملات تنوع موضوعاتها، ومعالجتها بأشكال إنتاجية متعددة ما بين المطبوعات والإعلانات الإذاعية والتليفزيونية، مشيدًا أيضًا بإتباع الأسس العلمية المنهجية في تصميم الحملات.

وناقش الدكتور جلال زكي الخبير الإعلاني، المحاضر بالجامعة الأمريكية، الطلاب في الجوانب الفنية المرتبطة بصناعة الإعلانات ورسائلها، وأسس تصميم اللوجوهات، مبديًا إعجابه بأفكار الحملات التي قدمها الطلاب، وقدم لهم بعض النصائح العملية المرتبطة بمهارات عرض وتقديم الحملات.

وأبدي الخبير الإعلاني محمد وصفي، المدير التنفيذي لشركة Bubblegum، إعجابه الشديد بدقة اختيار مسميات الحملات، وصياغة أهدافها بدقة بناءً علي نتائج البحوث والدراسات التي أجراها الطلاب، فضلًا عن استعانة بعضها بالمشاهير بشكل يساهم في توصيل رسالتها بشكل جيد في المجتمع.

اختتمت فاعليات المناقشة بتكريم الأستاذة الدكتورة نرمين خضر لأعضاء لجنة التحكيم وسلمتهم دروعًا تذكارية، تقديرًا لجهودهم في تحكيم مشروعات التخرج.

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