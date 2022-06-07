تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

الثلاثاء 07/يونيو/2022 - 10:13 م

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية اليوم "الثلاثاء" حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 572 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 912 ألفا و86 إصابة، كما سجلت شفاء 530 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 895 ألفا و99 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند حاجز 2305 حالات، وذلك عقب عدم تسجيل أية وفيات.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 1008 إصابات جديدة، كما تعافت 465 حالة إضافية ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 583 ألفا و46 حالة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 170 إصابة جديدة وتماثل 105 أشخاص للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و328 ألفا و957 حالة، والشفاء إلى مليونين و302 ألف و625 حالة بنسبة 98.9%، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 25 ألفا و221 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة 607 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و171 ألفا و34 حالة.. وأوضحت الوزارة أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 16 ألفا و82 متوفيا، فضلا عن تسجيل 299 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و152 ألفا و2 متعاف.

وقال منسق مركز عمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة المغربية معاذ المرابط، إن الوضعية الوبائية الراهنة تتسم بانتقال انتشار فيروس كورونا من المستوى "الأخضر الضعيف" إلى المستوى "البرتقالي المتوسط"، خاصة بالمدن الكبرى.

ووصف المرابط الوضع الوبائي في المغرب بأنه أصبح غير مريح رغم عدم ارتفاع عدد الحالات الخطرة والحرجة، داعيا كافة المواطنين إلى العودة لارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة وتلقي الجرعة المعززة من اللقاح ضد الفيروس.