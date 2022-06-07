دنيا عبد العزيز تعود لجمهورها بمسرحية "زقاق المدق" غدًا

الثلاثاء 07/يونيو/2022 - 08:34 م

تعود الفنانة دنيا عبد العزيز لتقديم مسرحية زقاق المدق على خشبة مسرح البالون بمنطقة العجوزة غدًا في تمام الساعة التاسعة مساء وذلك بعد انتهاء شهر العسل.

ومن المقرر أن تستمر دنيا عبد العزيز فى تقديم مسرحية زقاق المدق لمدة 5 أيام فقط، حيث ينتهي عرض المسرحية فى القاهرة يوم 12 من الشهر الحالى.

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة

" دنيا عبد العزيز، حسان العربي،، مجدي فكري،شمس، بثينة رشوان، كريم الحسيني، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، سيد عبدالرحمن، مروة نصير، مراد فكري، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبدالرحمن عزت، إبراهيم غنام، هاني عبد الهادي، وصابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

وتعد "زقاق المدق" واحدة من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقة المتفرعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة.

تدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضي، وحولت الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية، تدور أحداث القصة في فترة الأربعينيات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز التي عرضت في شهر رمضان الماضى، مسلسل "ملف سرى"، بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

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