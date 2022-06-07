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الثلاثاء 07 يونيو 2022
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داليا عبد الرحيم
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البوابة ستار

محمد رمضان يلتقط صورة مع طفل و"الطفل يبكي أنا بحبك "

محمد رمضان يلتقط
محمد رمضان يلتقط صورة مع طفل و"الطفل يبكي انا بحبك "
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ظهر الفنان محمد رمضان في أحد الشوارع كعادته دائمًا  حيث يحرص على التفاعل مع الجمهور في الشوارع والأماكن التي يذهب إليها،حيث يتمتع بشعبية كبيرة من الأطفال والشباب  الذين يحرصون دائما على متابعته وتقاليده في كل أغانيه والتف حوله عددا من الأطفال لالتقاط الصور التذكارية معه. 

ومن جانب آخر يستعد رمضان، لإحياء حفل غنائي، في الأردن، يوم الجمعة 17 يونيو الجارى، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته التي حقق خلالها نجاحاته الغنائية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية بمناسبة موسم الصيف.

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن مؤخرًا، عن إحيائه حفلا غنائيا في إسطنبول بتركيا رابع أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 13 يوليو المقبل، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ونشر رمضان مجموعة صور له أثناء التعاقد على الحفل معلقًا: أقوى حفلة في إسطنبول تركيا رابع أيام عيد الأضحى إن شاء الله.

من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان بلالين عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كما بدأ في تحضيرات فيلمه الجديد "نمبر وان" الذى يتناول لعبة الـ mma، من إخراج ياسر سامى، ومن المقرر الإعلان عن مشاركة الممثلين وانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن محمد رمضان نافس في رمضان الماضي مسلسل "المشوار"،تأليف محمد فريد وشاركه البطوله فيه مجموعة من النجوم منهم دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وثانيها أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد ياسين.

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محمد رمضان الأردن إسطنبول بتركيا