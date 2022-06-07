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الثلاثاء 07 يونيو 2022
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سياسة

نواب ونائبات قادمات: الحوار الوطني مع كافة القوى أكبر إنجازات 2022

ناهد شاكر
ناهد شاكر
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قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بطبيعته الاستمرارية، والآن نمر بمرحلة ما قبل الحوار، متوقعة أن يكون الحوار الوطني مع كافة القوى من أكبر إنجازات عام ٢٠٢٢، في ظل المبادرات والأطروحات التى تطرح من جانب جهات عديدة في المجتمع.

وأضافت في بيان اليوم أن الحرب الإعلامية لا تقل شراسة عن الحرب العسكرية في الأزمة الروسية  الأوكرانية، أن ملامح خريطة العالم بدأت تتغير بعد اندلاع الأزمة بين كييف وموسكو.

وناشدت العالم العربي بالاتحاد، وتنظيم السوق العربية المشتركة، لأنها فرصة ذهبية لن تتكرر، ولابد من استغلال الأزمة في تحويل المحنة إلى منحة ،مع ضرورة الاهتمام على القدرات الذاتية للعالم العربي،  في ظل الأزمة الموجودة بين روسيا وكييف.

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