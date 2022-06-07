بمشاركة رئيس الإذاعة المصرية.. "إعلام الجامعة العربية المفتوحة" تناقش مشروعات تخرج قسم الإذاعة والتلفزيون

الثلاثاء 07/يونيو/2022 - 04:57 م

 د. محمد الزكري: نحرص على توطيد التعاون مع الخبرات والقامات البارزة في سوق العمل

 د.نايف المطيري: عمادة الإعلام نجحت في تطوير مهارات طلابها بشكل جيد

 عميدة الكلية: أفكار المشروعات تشتبك مع قضايا ومشكلات المجتمع الأساسية



ناقشت كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة مشروعات تخرج طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون، برعاية ودعم الأستاذ الدكتور محمد الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة، الأستاذ الدكتور نايف المطيري مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور ماجد وافي مدير الجامعة العربية المفتوحة المكلف بمصر، وإشراف الأستاذة الدكتورة نرمين خضر عميدة الكلية، العميد المركزي لكليات الإعلام، وذلك يوم الأحد 5 يونيو من العام الجاري، بقاعة مسرح الجامعة.

ضمت لجنة التحكيم الإذاعي القدير محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، المنتج القدير هشام سليمان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفنان طارق الدسوقي، الفنانة منال سلامة.

قدم طلاب القسم 8 مشروعات، بإشراف الدكتور شريف الدالي، والدكتور سامح خشبة، الأول: دوري، فيلم روائي قصير يناقش مرض الزهايمر، ويركز بالأساس علي دور الأشخاص المصاحبين لمريض الزهايمر، وجسدت دور البطولة في هذا الفيلم الفنانة القديرة لبني ونس، التي تعاونت مع الطلاب بشكل إيجابي. الثاني: بطعم السكر فيلم دراما تسجيلية يناقش قضايا المرأة كالختان، زواج القاصرات، التحرش وغيرها، الثالث: فتح عينك، برنامج يناقش العنف ضد كبار السن، الرابع: اللجام، دراما إذاعية يسلط الضوء علي كيفية تهذيب النفس وتلجيمها عن السوء، الخامس: المحاكمة، فيلم روائي قصير، السادس: متزعليش فيلم روائي قصير يناقش قضية التنمر، السابع: بهلول، فيلم روائي قصير صامت يناقش مضمون شكل الإنسان هل هو الظاهري أم الباطني، الثامن: النصف ساعة الأخيرة، دراما رسوم متحركة يناقش القيم المختلفة كالعلم والمال والمعرفة وأيهما سينتصر.

من جانبه، قال الدكتور محمد الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة، أن مشاركة الفنانين ورئيس الإذاعة المصرية وخبراء الإنتاج التليفزيوني، يعكس حرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون مع الخبرات والقامات البارزة في سوق العمل الإعلامي، من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية ككل.



وأشار الدكتور نايف المطيري، مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى أن أبرز ما يميز عمادة الإعلام حرصها على الإنتاج العملي المميز، قائلًا: ما يوضح تفوق طلاب الإعلام بالجامعة أن مشروعات تخرجهم دائمًا ما تفوز بجوائز قيمة في مسابقات محلية وعربية، وهو ما يؤكد أن عمادة الإعلام نجحت في تطوير مهارات طلابها بشكل جيد.

وقالت الأستاذة الدكتورة نرمين خضر، عميد الكلية، أن الأفلام والبرامج المقدمة من طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون تشتبك مع قضايا ومشكلات جوهرية في المجتمع كالتحرش والتنمر والختان، إضافة إلى ظواهر نفسية وفلسفية مرتبطة بجوانب الحياة، مضيفة: دائمًا ما نتطلع لتطوير مهارات طلابنا على نحو يؤهلهم لسوق العمل، فخلال مراحل الإنتاج المختلف يكتسب الطلاب المعارف والمهارات المرتبطة بالإعداد والتقديم والتصوير والمونتاج والإخراج.

الإذاعي محمد نوار

وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بمستوي الأفلام والبرامج المقدمة، حيث قال الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، الطلاب احسنوا في انتقاء أفكار المشروعات، ومعالجتها في قوالب متنوعة ما بين الأعمال الدرامية، والإذاعية، مشيدًا بالقضايا التي ناقشتها أعمال الطلاب.

الأستاذ هشام سليمان

وناقش الأستاذ هشام سليمان، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الطلاب في الجوانب الفنية المرتبطة بالإنتاج والتصوير، معربًا عن سعادته بمستوي الأفلام والبرامج، قائلًا:" اعتادنا من كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة إنتاجًا مختلفًا في مشروعات تخرج طلابها، لكنه نصح الطلاب بأهمية تطوير مهاراتهم العملية"

الفنان طارق الدسوقي

كما تطرق الفنان طارق الدسوقي إلي مناقشة الطلاب في الجوانب المرتبطة بالسيناريو والإعداد والتصوير والإخراج، مبديًا إعجابه الشديد بأفكار المشروعات، خاصة إنها تركز بالأساس علي قضية الوعي لدي الجمهور، ومن ثم فهي تستحق الثناء والتقدير- علي حد تعبيره.

الفنانة منال سلامة

وأعربت الفنانة منال سلامة عن سعادتها بالمشاركة في لجنة تحكيم مشروعات تخرج الإذاعة والتلفزيون، قائلة: سعيدة بمختلف الأعمال الطلابية المقدمة سواء علي مستوي الأفكار مرورًا بالكتابة والتصوير وانتهاءً بالإخراج، موضحة أن الأفلام في مجملها تعكس رسائل إيجابية بشأن التعامل مع المرأة، ومرضي الزهايمر، وفئات آخري تستحق تسليط الضوء عليها.

اختتمت فاعليات المناقشة بتكريم الأستاذة الدكتورة نرمين خضر لأعضاء لجنة التحكيم، وسلمتهم دروعًا تذكارية، تقديرًا لمشاركتهم وجهدهم المبذول في تحكيم مشروعات التخرج.