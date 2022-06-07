غدا.. القمر الصناعي المصري "نايل سات 301" ينطلق للفضاء

الثلاثاء 07/يونيو/2022 - 03:39 م

أعلن أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، انتهاء الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعى المصرى الجديد نايل سات 301، وتحدد غدا الأربعاء لعملية الإطلاق فى تمام الساعة الخامسة و3 دقائق بتوقيت ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، الحادية عشرة وثلاث دقائق ليلا بتوقيت القاهرة، وسيتم الإطلاق على قمر فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية.

وأوضح رئيس الشركة، أن القمر الجديد سيكون البديل لقمر نايل سات 201 الذى سينتهى عمره الافتراضي فى 2028، كما سيمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التى تمكنه من مواصلة المنافسة فى منطقة البث، كما أن نايل سات 301 سيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية فى القمر الحالى 201.

وتابع "سيتوسع القمر فى نطاق تغطيته فبالإضافة للمناطق التى يغطيها القمر الحالى سيتم تغطية دول جنوب القارة الأفريقية اضافة الى دول حوض نهر النيل، وذلك لتحقيق تواصل اكبر مع شعوب القارة الأفريقية ويواكب توجهات القيادة السياسية فى تعميق العلاقات المصرية الأفريقية.

وأشار إلى أنه من إمكانيات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية جمهورية مصر العربية، والمناطق النائية لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط وخاصة حقل ظهر.

وقال أحمد أنيس، إن نايل سات 301 تم تصنيعه وفق تكنولوجيا متقدمة تمكنه بمفرده وذاتيًا من تحديد أى مصدر للتشويش، كما سيتمكن ايضًا من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التليفزيونية العاملة عليه، كما يتميز القمر الجديد بإمكانية المناورة بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية وفقًا لاحتياجات الدول الأفريقية التى تعتبر سوقًاجديدًا لأقمار النايل سات.

وأضاف أنيس، أن قنوات الهيئة الوطنية للإعلام وقنوات الشركة المتحدة للإعلام ستقوم ببث حى ومباشر لعملية الإطلاق ليشاهده المصريون قمرهم الصناعى، وهو يعانق أعنان الفضاء لتستمر الريادة الإعلامية المصرية.