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الثلاثاء 07 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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حوادث وقضايا

النقض تؤيد السجن من 3-15سنة لـ52 متهما بأحداث العدوة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت محكمة النقض برفض طعون 52 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث شرطة العدوة بمحافظة المنيا وتأييد احكام بالسجن، تتراوح ما بين 3 – 15 عاما وقضت ببراءة 5 متهمين وتعديل العقوبة لمتهم من السجن المشدد الي الحبس مع الشغل

وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت ضد المتهمين المتورطين باقتحام وحرق مركز شرطة العدوة شمال المنيا أحكاما بالسجن، تتراوح ما بين 3 – 15 عاما. وتعود أحداث الواقعة إلى 14 أغسطس 2013، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع تجمهر بين العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وأنهم تمكنوا من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل إثنين من أفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة. وتضمنت الاتهامات، تخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وفي سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين 31 متهما من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات.

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محكمة النقض أحداث شرطة العدوة حكمة جنايات المنيا