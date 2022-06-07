محمد فريد: نعمل على تعريف المجتمع الأقصري بالفرص الاستثمارية بالبورصة

الثلاثاء 07/يونيو/2022 - 12:38 م

قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية أن الهدف من الجولات الترويجية من خلال مبادرة البورصة للتنمية ، تعريف المجتمع المحلى بالفرص الاستثمارية بالبورصة المصرية لكونها احد اعمدة الاوعية الاستثمارية و الادخارية ، من خلال توسيع قاعدة ملكية الشركات ، و ايضا تنشيط الشركات و دعمها تمويليا من خلال القيد بالبورصة .

اضاف فريد ان البورصة تمثل اللاعب الرئيسي فى الاستفادة من عملية النموالاقتصادي و النابعة من الشركات المقيدة لها اوراق مالية بالبورصة المصرية ، لافتا الى وجود عدة اليات للاستثمار بالبورصو من بينها الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار و البنوك من خلال الصناديق التابعة لها بالاستثمار فى الاسهم لتحقيق اكبر استفادة .

اشار فريد الى أن صناديق المعاشات تعد اكبر المستفيدين من الاستثمار فى اسواق الاسهم و نسب الاستمثار تتاروح مابين 30 % الى 60 % ، و المركزة فى عدد من الدول الكبري ابرزها الولايات المتحدة الامريكية ، لافتا الى ان صناديق المعاشات فى الدول الاخري تقوم بالاستثمار طويل الاجل لضمان تحقيق عائد جيد من خلال الادخار التراكمي لتحقيق اكبر استفادة مستقبلا .