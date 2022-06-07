البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع

الثلاثاء 07/يونيو/2022 - 01:00 ص

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.46% ما يعادل 3.08 نقاط ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 667.95 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 1,894,518 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 3,248,751 دولارات نُفِّذت بـ 259 صفقة.