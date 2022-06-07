أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأثنين، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 3 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة في لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55899 شفيت منها 52711 حالة وتوفيت 3150 حالة.
بوابة العرب
كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأثنين، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 3 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.
أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأثنين، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 3 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.