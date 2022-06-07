كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة

الثلاثاء 07/يونيو/2022 - 01:05 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأثنين، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 3 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55899 شفيت منها 52711 حالة وتوفيت 3150 حالة.