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الإثنين 06 يونيو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة التعليمية

رئيس جامعة السادات يتفقد الإنشاءات الجارية بالمجمع الجديد

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تفقد الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، الإنشاءات الجارية بالمجمع الجديد للجامعة والمزمع افتتاحها، حيث بدأ جولته بزيارة مبني المعامل المركزية لكلية الطب البيطري، يراقفه الدكتور علاء الدين حسين عميد كلية الطب البيطري.

وتابع تجهيز المعامل الطلابية والبحثية بأعلي مستوي من التجهيزات تمهيدًا لتشغيلها علي الفور،  ثم تابع العمل الجاري بأعمال البنية التحتية لكليات الطب البيطري والحقوق والسياحة كما تفقد الأعمال النهائية لتجهيز مبني إدارة  الجامعة المقرر الانتقال إليه خلال الشهر الجاري ومبني الفصول الدراسية بكلية السياحة.
وحث رئيس الجامعة الشركات المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال الباقية والمزمع افتتاحها خلال الاحتفال بذكري ثورة ٣٠ يونيو.
رافق رئيس الجامعة، في جولته الدكتورعماد زكريا أمين عام الجامعة، والدكتورة  ماجدة رفعت مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، ومدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة والاستشاري الهندسي للجامعة.

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جامعة السادات المجمع الجديد لجامعه السادات