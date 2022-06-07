طوني خليفة يعلن إطلاق قناة "المشهد" من دبي

الثلاثاء 07/يونيو/2022 - 04:41 م

أعلن الإعلامي اللبناني طوني خليفة اليوم عن إطلاق قناة «المشهد» التي يديرها من دولة الامارات.

وكشف المقدم اللبناني عن قرب ولادة القناة التلفزيونية والمنصة الرقمية التي تتضمن مجموعة برامج وأعمال تلفزيونية داعمة لدولة الإمارات.

في هذا السياق، أطل خليفة بتسجيل فيديو على صفحاته الافتراضية، قائلًا «كل الاعمال للتحضير لمشروعنا الذي سبق أن أعلنّا عنه قبل فترة، شغّال بإمتياز في امارة تحقيق الاحلام دبي. الكل يسأل عن إسم القناة، إنها «المشهد»».

جاء ذلك بعد أشهر من تركه لبنان والانتقال للعيش في دبي حيث يدير محطة تلفزيونية ومنصة رقمية، حيث وضع خليفة النقاط على الحروف في مشروعه الاعلامي الجديد.

ولفت إلى أن هوية جميع المقدمين وفريق العمل، ستُكشف تباعًا على الصفحات الرسمية لـ «المشهد» مؤكدًا أن إنطلاقة «المشهد» «باتت قريبة جدًا».