حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الإسكندرية

الإثنين 06/يونيو/2022 - 02:34 م

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تكليف بالتنسيق مع الجهات المختصة لتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات علي مستوى الأحياء، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات.

وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الاشغالات والتعديات استجابة لشكاوى المواطنين.

وفي هذا الصدد ، شنت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة برئاسة اللواء عمرو عبد المنعم والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسى بالتنسيق مع حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لازالة الاشغالات شملت منطقة سوق الجمعة وعمود السوارى وبشايرالخير واسفرت الحملة عن ضبط عدد 67 حالة اشغال متنوع، وتحصيل 20 ألف جنيه غرامات

وشنت أيضا وحدة الازالة الفورية بالتنسيق مع حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لازالة الاشغالات بشارع قائد الاسراب والتي اسفرت عن ضبط عدد 90 حالة إشغال، كما شن الحى عدد من الحملاته لازالة الاشغالات بشوارع مدينه فيصل والعاشر من رمضان وشارع ملك حفني قبلي أسفرت عن التحفظ على 115 حاله إشغال متنوعه متنوع .

وقام حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة شملت شوارع محمود سلامة، منشأ ،الابعادية ، ميدان الرصافة ،المأمون ، زين العابدين، الأمير عمر، محور المحمودية،شامبليون ،السلطان حسين ،النبي دانيال، امام البطركية اليونانيه ،سعد زغلول، صفية زغلول ،وكلية الطب وأسفرت الحملة عن غلق منشآة وضبط عدد 155 حالة اشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 13 الف جنيه.

ونفذ حى المنتزه ثان برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لازالة الاشغالات بشوارع الحى أسفرت عن التحفظ على42 حالة إشغال وعدد 3 ميكروفونات.

وشهد حى شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لازالة الاشغالات استهدفت شوارع: سكينة بنت الحسين وذو الفقار بكفر عبده وإبراهيم الشريف ومحيط محطة سيدي جابر،شارع مصطفى النجار ، جميلة بوحريد ، طريق محور المحمودية، وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 75 حالة إشغال متنوع.

وفي مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف شن المختصين بالمركز حملة مكبرة للتفتيش على المحال العامة والصيدليات ببرج العرب القديم وابو صير وذلك بالتعاون مع التموين والصحة والطب البيطري والتفتيش الصيدلي ومكتب العمل، ومكتب السلامة والصحة المهنية، وجهاز حماية المستهلك، وشركة مياه الشرب، وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير عدد من المحاضر وضبط 50 حالة إشغال وتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات.