ثقافة الدقهلية تشارك الصحة في حملة "حقك تنظمى"

الإثنين 06/يونيو/2022 - 09:52 ص

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تقديم أنشطة ثقافية وفنيه بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث عقدت ندوة عن خطورة الزواج المبكر ببيت ثقافة طلخا في إطار حمله حقك تنظمى بفرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، بالتعاون مع مديرية الصحة بطلخا، ناقشتها الدكتورة نجلاء محمود، تناولت المشكلات الناتجة عن الزواج مبكرا منها التأثير السيئ على صحة الأم وصحة المولود، وذلك لعدم اكتمال بنيان أجسامهم وانها غير مؤهله للحمل والرضاعة وتحمل المسئولية، والزواج بعقد غير موثق لأنها لم تصل للسن القانوني مما يؤدي الي ضياع حقوقها الشرعية لها ولأولادها وعدم تسجيلهم بشكل قانوني واشارت الي الوسائل المتاحة بمراكز تنظيم الأسرة بالمجان التي تحتاجها المرأة والوسائل تكون أمنه وليس لها أعراض جانبيه وتتعدد حسب الحالات التي تناسبها.

نظم بيت ثقافة المقاطعة محاضرة دعم لذوي الهمم، حاضرها علاء عبد الحميد أوضح ان مصر في السنوات الأخيرة شهدت طفره في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنهم شريك أساسي في الوطن، ويعتبرهم كنزا في المجتمع، ويحتفل العالم في اليوم الثالث من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1992 للاعتراف بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ومناقشة مشكلاتهم عالميا وإقامة الفعاليات والاحتفالات المحلية والدولية في هذا الشأن، وتوفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والتعليم والعمل والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

نظم بيت ثقافة بنى عبيد محاضرة بعنوان "خلق المسلم فى التعامل مع الغير" حاضرها الشيخ أحمد عبد الباسط، أوضح انه تتنوع أخلاق المسلم لأقسام متعددة فمنها أخلاق متعلقة بالتعامل مع الله تعالى، وأخلاق متعلقة بالتعامل مع النفس، وأخرى متعلِّقة بالتعامل مع الأشخاص الآخرين، وغيرها مما هو متعلق بالمخلوقات الأخرى.