بورصة الكويت تغلق على انخفاض

الإثنين 06/يونيو/2022 - 01:17 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 90.41 نقطة ليبلغ مستوى 7674.88 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.16 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 210.6 مليون سهم عبر 11363 صفقة نقدية بقيمة 54.4 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس بمقدار 42.68 نقطة، ليبلغ مستوى 6037.40 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.70 في المئة عبر تداول 131.4 مليون سهم من خلال 5859 صفقة نقدية بقيمة 19.6 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة انخفاض بلغت 1.30 في المئة ما يعادل 111.34 نقطة ليغلق عند مستوى 8478.19 جراء تداول 79.16 مليون سهم في 5504 صفقات بقيمة 34.7 مليون دينار.