أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأحد، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 4 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55898 شفيت منها 52708 حالات وتوفيت 3150 حالة.
بوابة العرب
كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأحد، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 4 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.
أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأحد، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 4 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.