كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة

الإثنين 06/يونيو/2022 - 01:26 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأحد، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 4 حالات دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55898 شفيت منها 52708 حالات وتوفيت 3150 حالة.